Преподаватель керченского колледжа умерла спустя год лечения травм после трагедии

КЕРЧЬ, 12 октября. /ТАСС/. Преподаватель Керченского политехнического колледжа Ольга Грищенко, пострадавшая при взрыве и стрельбе в образовательном учреждении 17 октября 2018 года, умерла в больнице после длительного лечения. Об этом сообщил ТАСС в субботу и.о. директора колледжа Денис Колесник.

"От полученных травм умерла. Она долго лечилась, много операций перенесла и в итоге не выдержала", - сказал Колесник. Таким образом число жертв трагедии возросло до 21.

Он отметил, что некоторые преподаватели, которые после курса лечения вернулись к работе, время от времени просят больничный в связи с последствиями от полученных травм. "У нас сотрудники такие есть - все нормально, а потом на больничный уходят - осколок начал двигаться", - добавил он.

В октябре прошлого года студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой. Около 50 человек были госпитализированы.

17 октября этого года в учреждениях Керчи пройдет минута молчания в память о погибших. На площади Ленина в этот день в течение дня будут возлагать цветы к импровизированному мемориалу, а в городских храмах и мечети пройдут траурные молебны.