Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нападение на колледж в Керчи

Преподаватель керченского колледжа умерла спустя год лечения травм после трагедии

Число жертв в результате стрельбы и взрыва, устроенных студентом учебного заведения, увеличилось до 21

КЕРЧЬ, 12 октября. /ТАСС/. Преподаватель Керченского политехнического колледжа Ольга Грищенко, пострадавшая при взрыве и стрельбе в образовательном учреждении 17 октября 2018 года, умерла в больнице после длительного лечения. Об этом сообщил ТАСС в субботу и.о. директора колледжа Денис Колесник.

На эту тему

"От полученных травм умерла. Она долго лечилась, много операций перенесла и в итоге не выдержала", - сказал Колесник. Таким образом число жертв трагедии возросло до 21.

Он отметил, что некоторые преподаватели, которые после курса лечения вернулись к работе, время от времени просят больничный в связи с последствиями от полученных травм. "У нас сотрудники такие есть - все нормально, а потом на больничный уходят - осколок начал двигаться", - добавил он.

В октябре прошлого года студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Нападавший покончил с собой. Около 50 человек были госпитализированы.

17 октября этого года в учреждениях Керчи пройдет минута молчания в память о погибших. На площади Ленина в этот день в течение дня будут возлагать цветы к импровизированному мемориалу, а в городских храмах и мечети пройдут траурные молебны.

Теги
РоссияКрымНападение на колледж в Керчи
Реклама на ТАСС
Источник: склад птицефабрики горит в подмосковном Томилине
На место происшествия выехали пожарные
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС