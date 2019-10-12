В Японии объявили высшую степень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис"

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Власти Японии объявили в субботу максимальный - пятый - уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который в ближайшие часы должен обрушиться на Токио. Об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен по крайней мере в семи префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации.

Японское метеорологическое управление предупреждает, что тайфун "Хагибис" вызовет в Токио порывы шквального ветра скоростью 65 м/с и выше. Более 15 млн человек готовятся к эвакуации.

Тайфун "Хагибис", который местные метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тыс. жителей Японии, в настоящее время движется по направлению к японской столице. Метеорологи прогнозируют выпадение рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Непогода также стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая движение высокоскоростных поездов "синкансен". Из-за тайфуна в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Полностью приостановили работу два столичных аэропорта - Ханэда и Нарита. Это касается вылета и прилета как внутренних, так и международных рейсов.

Железнодорожное сообщение и движение метров в Токио также полностью приостановлено, а сами станции закрыты из-за угрозы затопления. Большинство ресторанов и аптек, а также магазинов, включая круглосуточные, закрыты.

Тайфун "Хагибис", ставший 19-м по счету в этом году, движется с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Ожидается, что Токио он достигнет к вечеру субботы.