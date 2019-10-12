Один человек погиб в ДТП в Саратовской области

ТАСС, 12 октября. Автомобиль Lada Largus съехал ночью в субботу в кювет на трассе в Саратовской области, в результате ДТП один человек погиб, пять получили ранения, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

ДТП произошло в 01:50 (00:50 мск) на 527 км автодороги Нижний Новгород - Саратов в Петровском районе.

"Водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась. В результате ДТП пассажир, женщина 1971 года рождения, от полученных травм погибла на месте", - отметили в пресс-службе.

В аварии также пострадали пять человек - мужчины в возрасте от 23 до 46. Двоих госпитализировали, еще троим медицинскую помощь оказали на месте.