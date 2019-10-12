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Тайфун "Хагибис"

СМИ: около Токио сошел оползень

Спасатели извлекли из-под завалов одного человека. Он находится в сознании

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Первый оползень был зафиксирован в субботу недалеко от Токио из-за тайфуна "Хагибис", который направляется к японской столице. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

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Отмечается, что сход оползня произошел в городе Сагамихара в соседней с Токио префектуре Канагава. Сообщается, что спасатели уже извлекли из-под завала одного человека, он находится в сознании. В настоящее время ведутся поиски других возможных пострадавших.

Ранее власти Японии объявили максимальный уровень угрозы по крайней мере в семи префектурах, включая Токио, в связи с приближающимся тайфуном, призвав местных жителей к скорейшей эвакуации. Удар стихии вызвал остановку железнодорожного и воздушного сообщения, включая международные авиаперелеты.

Согласно последним данным, по крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали в результате тайфуна, который в ближайшие часы обрушится на Токио.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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