СМИ: около Токио сошел оползень

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Первый оползень был зафиксирован в субботу недалеко от Токио из-за тайфуна "Хагибис", который направляется к японской столице. Об этом сообщило японское общественное телевидение .

В Японии объявили высшую степень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис"

Отмечается, что сход оползня произошел в городе Сагамихара в соседней с Токио префектуре Канагава. Сообщается, что спасатели уже извлекли из-под завала одного человека, он находится в сознании. В настоящее время ведутся поиски других возможных пострадавших.

Ранее власти Японии объявили максимальный уровень угрозы по крайней мере в семи префектурах, включая Токио, в связи с приближающимся тайфуном, призвав местных жителей к скорейшей эвакуации. Удар стихии вызвал остановку железнодорожного и воздушного сообщения, включая международные авиаперелеты.

Согласно последним данным, по крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали в результате тайфуна, который в ближайшие часы обрушится на Токио.