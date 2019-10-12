Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос". Как уточнил ТАСС адвокат экс-гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского Иван Тучков, Химкинский городской суд Подмосковья начнет рассматривать дело 15 октября.

"Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в отношении всех фигурантов для рассмотрения по существу в Химкинский городской суд Московской области. Предварительное судебное заседание назначено на 14:30 мск 15 октября", - сказал адвокат. В суде ТАСС подтвердили поступление уголовного дела и дату первого заседания.

Следствие по делу было завершено в середине июня. Его фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), из окончательной редакции обвинения СК исключил квалифицирующий признак "организованная группа". Уголовное дело составляет более 60 томов.

О деле

Фигурантами дела о хищении у Роскосмоса, кроме Лемешевского, являются руководитель дирекции правового обеспечения АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков.

По данным следствия, за два года фигуранты дела похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос".

Вину фигуранты дела не признают. Только Аверьянова дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но позднее отказалась от этих показаний.

Арбитражный суд Подмосковья признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.