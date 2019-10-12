Семь человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Ленинградской области

ТАСС, 12 октября. Автобус и грузовик столкнулись в Ленинградской области. Травмы получили семь человек, сообщили ТАСС в субботу в Госавтоинспекции.

"На 119 км трассы "Кола" в Ленинградской области водитель 1988 года рождения, управляя грузовиком Shacman, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом "Неман". Семь пассажиров автобуса получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе, следовавшем из Санкт-Петербурга в Тихвинский монастырь, находились 24 человека. Пострадавшие проходят амбулаторное лечение.