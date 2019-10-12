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Тайфун "Хагибис"

Тайфун "Хагибис" достиг главного японского острова Хонсю

Тайфун направился в сторону Токио

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и направился в сторону Токио. По данным национального метеорологического управления страны, тайфун обрушится в столицу в ближайшие несколько часов.

"Хагибис" принес с собой порывы шквального ветра скоростью до 60 м/с. Власти страны уже объявили в связи с ударом стихии максимальный - пятый - уровень угрозы и призвали людей к скорейшей эвакуации.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании экстренного штаба при своей канцелярии по противодействию стихийному бедствию отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для защиты человеческих жизней от тайфуна "Хагибис".

Удар стихии вызвал остановку железнодорожного и воздушного сообщения, включая международные авиаперелеты. Согласно последним данным, в результате тайфуна по крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали. Из-за удара стихи в настоящее времени без электроснабжения остаются около 700 тыс. домов в префектуре Тиба и по крайней мере 30 тыс. домов в Токио.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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