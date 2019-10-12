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Житель Иркутска обвиняется в контрабанде пиломатериалов из РФ на 60 млн рублей

Мужчина незаконно приобретал древесину, чтобы продавать иностранным компаниям, при этом предоставлял таможенным органам поддельные документы

ТАСС, 12 октября. Полицейские возбудили уголовное дело и предъявили обвинение жителю Иркутска, который в течение четырех лет занимался контрабандой пиломатериалов за границу. Ущерб от его противоправной деятельности превысил 60 млн рублей, сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей") УК РФ в отношении ранее неоднократно судимого жителя Иркутской области. Фигурант обвиняется в том, что в период с 2015 по 2019 год организовал контрабандные поставки за пределы России пиломатериалов", - сообщила она.

По версии следствия, рассказала Волк, директор одной из коммерческих организаций Иркутской области незаконно приобретал древесину для продажи иностранным компаниям. В таможенные органы он представлял ложные документы, после чего товар перемещался за границу.

"В результате противоправной деятельности совершена контрабанда пиломатериалов хвойных пород объемом около 10 тыс. куб. м на сумму, превышающую 60 млн рублей", - уточнила Волк.

Канал контрабанды перекрыт. Фигурант дела арестован.

Теги
РоссияИркутская область
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