Уголовное дело возбудили после смерти ребенка, приехавшего на отдых в "Артек"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

"Следствием установлено, что днем 11 октября из ФГБОУ "МДЦ "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок умер", - рассказала она.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Собеседница агентства добавила, что в "Артеке" и ялтинской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря. Следователи также изучат условия проживания несовершеннолетнего в лагере, оценят, как была организована и оказана медицинская помощь, какие причины привели к трагическим последствиям. Руководством "Артека" и министерством здравоохранения Республики Крым оказываются содействие следствию.

Комментарием со стороны МДЦ "Артек" ТАСС пока не располагает.