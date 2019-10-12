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Пострадавшие в ДТП под Пензой полицейские находятся в тяжелом состоянии

В результате аварии также погибли два человека

ПЕНЗА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции, сбитые "Камазом" на дороге в Пензенской области, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Пострадавшие сотрудники полиции находятся в больнице. По последним данным, они в тяжелом состоянии", - отметила собеседница агентства.

Вечером в пятницу грузовик сбил четырех человек: двух гражданских и двух сотрудников полиции, оформлявших ДТП на автодороге Тамбов - Пенза в Каменском районе. В результате аварии два человека погибли, полицейских госпитализировали. В связи с ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Теги
РоссияПензенская область
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