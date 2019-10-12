СМИ: в Индии семь человек ранены при подрыве террористами гранаты

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 октября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек получили ранения в субботу в Сринагаре, административной столице Джамму и Кашмира, когда террористы бросили гранату на одном из городских рынков. Как сообщает телеканал NDTV, состояние троих раненых критическое.

Нападение террористов произошло на рынке Хари Сингх Хай Стрит Маркет неподалеку от центральной площади города, несмотря на жесткие меры безопасности, которые приняты в Сринагаре. Хотя большинство магазинов на рынке были закрыты, ряд торговцев открыли там ларьки. Полиция оцепила район, ведутся поиски экстремистов.

5 августа Нью-Дели объявил об упразднении штата Джамму и Кашмир и создании на его месте двух союзных территорий (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. В индийской части Кашмира с тех пор действуют повышенные меры безопасности.

Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. Ситуация в этом регионе остается напряженной. В индийской части Кашмира активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.