Суд арестовал имущество обвиняемых в хищениях сотрудников НПО Лавочкина на 400 млн рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Суд арестовал имущество обвиняемых в хищении сотрудников НПО им. Лавочкина Сергея Лешемевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова на 400 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданских исков возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 млн рублей", - сообщила Врадий.

По ее словам, следствие в отношении фигурантов завершено. Они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Следствием собрана неопровержимая доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.

Уголовное дело в отношении в отношении Лемешевского, Аверьяновой и Третьякова направлено в суд, добавила представитель Главного следственного управления СК по Московской области.

"Они обвиняются в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствием собрана неопровержимая доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Врадий.

Ранее о том, что Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса сообщил ТАСС адвокат Сергея Лемешевского Иван Тучков. Он уточнил, что Химкинский городской суд Подмосковья начнет рассматривать дело 15 октября. В суде ТАСС подтвердили поступление уголовного дела и дату первого заседания.

О деле

По данным следствия, за два года Лемешевский, Аверьянова и Третьяков похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО им. Лавочкина. Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос".

Вину фигуранты дела не признают. Только Аверьянова дала признательные показания и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но позднее отказалась от этих показаний.

Арбитражный суд Подмосковья признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.