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Источник: обыски прошли в компании "Севастополь телеком"

Гендиректор компании Ростислав Громов не подтвердил поступившую информацию

ТАСС, 12 октября. Обыски и выемка документов прошли в компании "Севастополь телеком", которая предоставляет услуги телефонной связи и интернета в Севастополе. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в оперативных службах Южного федерального округа.

"Сотрудники правоохранительных органов проводили обыски и выемку документов в "Севастополь телекоме", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, по какому делу проводились эти мероприятия.

Гендиректор "Севастополь телекома" Ростислав Громов отказался комментировать ТАСС эту информацию. "У нас все хорошо", - сказал он.

"Севастополь телеком" фактически является монополистом на предоставление услуг фиксированной связи в Севастополе, обеспечивая телефонную связь и доступ в интернет. В частности, компания предоставляет связь для предприятий и населения, а также обеспечивает спецсвязь для органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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