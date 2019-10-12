Под Саратовом два человека пострадали в ДТП с верблюдом

ТАСС, 12 октября. Два человека пострадали в пятницу вечером при столкновении легкового автомобиля с верблюдом в Саратовской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло на 19 км дороги Ивантеевка - Клевенка.

"Мужчина 1979 года - погонщик веблюдов - осуществлял прогон [животных] по проезжей части вне специально отведенного места в темное время суток. Водитель ВАЗ-21101 наехал на животное. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля - женщина 1972 года рождения были с травмами доставлены в лечебное учреждение", - рассказали в управлении.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение.