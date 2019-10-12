В Новосибирске арестовали директора охранной фирмы после конфликта на крупном рынке

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Суд арестовал директора новосибирской охранной фирмы - предполагаемого участника конфликта со стрельбой на Хилокском рынке, в результате которого пострадали пять человек, задержан его сообщник, ему мера пресечения будет избрана в течение суток. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления МВД по Новосибирской области.

"Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства, 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника. В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму подозреваемому решение будет принято в течение суток", - указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранительными органами было установлено, что конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли. В отношении этих лиц расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ.

В начале прошлой недели в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Был сожжен автомобиль одного из участников драки. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.