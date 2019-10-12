AFP: в Буркина-Фасо при нападении на мечеть убиты 16 человек

ТАСС, 12 октября. Не менее 16 человек убиты в результате нападения на мечеть на севере Буркина-Фасо. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в местных силах безопасности.

По их данным, атака была совершена группой вооруженных лиц близ города Гором-Гором. Еще как минимум два человека получили ранения, они находятся в критическом состоянии.

С 2015 года в северных районах Буркина-Фасо происходят постоянные атаки экстремистов. За это время от действий боевиков погибли свыше 570 человек, включая силовиков и гражданских лиц. В ответ на активизацию экстремистов армия Буркина-Фасо проводит регулярные операции по выявлению и ликвидации баз террористов.