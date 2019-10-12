В Токио сняли максимальный уровень угрозы из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 12 октября. /ТАСС/. Максимальный уровень угрозы, который был объявлен в субботу в Токио из-за тайфуна "Хагибис", снят. Об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

Таким образом, максимальный уровень угрозы из-за тайфуна "Хагибис", который в настоящее время направляется к префектуре Фукусима, остается в силе для 10 префектур центральной и северо-восточной части Японии. Ранее японские власти дали указание к эвакуации для всех 340 тыс. жителей города Иваки в префектуре Фукусима.

Между тем в самом крупном и населенном районе Токио Сэтагая произошли масштабные затопления из-за разлива реки Тамагава. В некоторых местах вода вплотную подступила к жилым домам.

Тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и, пройдя через Токио, направился на северо-восток Японии. Ожидается, что к полудню воскресенья он выйдет в Тихий океан, где превратится в область низкого давления.

Согласно последним данным, по крайней мере два человека погибли и еще более 80 пострадали из-за удара стихии. Тайфун "Хагибис" вызвал полную остановку железнодорожного и авиационного сообщения, масштабные отключения электроэнергии и перебои в работе линий телефонной связи и интернета. В городах центральной части страны зафиксированы многочисленные сходы оползней. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших среди российских граждан не поступало.