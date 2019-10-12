Власти Манчестера сообщили, что напавший на людей может страдать расстройством психики

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Мужчина, в пятницу напавший с мачете на посетителей торгового центра Arndale в Манчестере, может страдать расстройством психики. Как заявил в субботу на пресс-конференции мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм, нападение, в результате которого были ранены пять человек, может быть связано именно с этим обстоятельством.

"Важно не делать скоропалительных выводов, но на данном этапе представляется вероятным, что произошедшее объясняется скорее состоянием психики нападавшего, чем политическими или религиозными мотивами. Мы будем ждать завершения расследования, которое ведет полиция, и рассматривать все возможные версии до тех пор, пока оно не будет завершено", - сказал мэр. В полиции Манчестера ранее сообщили, что провели обыск в доме нападавшего, однако не обнаружили улики, указывающие на то, что он целенаправленно готовился совершить теракт.

Мужчина в возрасте около 40 лет в пятницу утром вошел на территорию торгового центра, достал мачете и стал нападать на посетителей. Двум безоружным сотрудникам полиции, находившимся на месте происшествия, удалось отвлечь внимание злоумышленника и вызвать коллег, которые задержали мужчину через несколько минут после начала нападения. Ранения получили пять человек, из которых четырем потребовалась госпитализация, однако угрозы для их жизни нет.

Поскольку в результате нападения пострадало большое число людей, а совершено оно было в центральной части города, к расследованию сразу подключилось контртеррористическое управление британской полиции. В пятницу вечером заместитель главы полицейского управления Манчестера Расс Джексон заявил о том, что нападавший задержан "по подозрению в совершении, подготовке террористического акта либо подстрекательстве к нему". При этом в субботу вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что подозреваемый был помещен под стражу в соответствии с британским законом о психическом здоровье.

Данный закон, принятый в 1983 году, дает властям возможность ограничивать свободу и направлять в специализированные медицинские учреждения людей, которые в силу своего психического состояния могут представлять угрозу для себя или окружающих.

В январе этого года 25-летний мужчина напал с ножом на двух человек на территории вокзала в Манчестере. Обе жертвы злоумышленника получили тяжелые ранения. Расследование нападения продолжается, полиция считает его терактом, однако у нападавшего первоначально также подозревали психическое расстройство.