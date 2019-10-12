Десять человек попали в больницу после ДТП с участием автобуса в Уфе

ТАСС, 12 октября. Автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 в Уфе, после чего врезался в столб. В результате ДТП 10 человек попали в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Произошло ДТП с участием маршрутного автобуса ПАЗ и автомобиля Lada, после чего автобус совершил наезд на электроопору. В результате ДТП имеются пострадавшие - восемь человек, в том числе один ребенок, переданы на месте медикам для осмотра, в настоящий момент доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Два человека прибыли в больницу самостоятельно на попутном транспорте", - сказали в пресс-службе.

По данным республиканского МВД, в автобусе находились порядка 20 пассажиров. В настоящее время на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.