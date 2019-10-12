В Новом Орлеане ищут двух человек под обломками частично обрушившегося отеля

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Поиск двух человек ведется под завалами здания строившейся гостиницы Hard Rock, частично обрушившейся в субботу в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана). Об этом сообщил начальник городского управления противопожарной охраны Тим Макконнелл на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Мы полагаем, что знаем, где они находятся, хотя визуально засечь их не можем", - пояснил он. "Мы считаем, что они живы", - продолжал Макконнелл, уточнив, что поиск двух строителей ведется с помощью служебных собак и беспилотников.

Глава пожарной службы предупредил о "высокой вероятности нового обрушения" здания. "Мы больше всего опасаемся за строительный кран, который стоит нестабильно", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, при обрушении нескольких этажей строившейся гостиницы погиб один человек, еще 18 человек, состояние которых оценивается как стабильное, доставлены в городские больницы. Власти изначально вели поиск трех из 45 строителей, работавших внутри недостроенной гостиницы в момент происшествия. Один был обнаружен позднее живым в одной из городских больниц.

Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных в непосредственной близости от стройки.