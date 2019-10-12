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Склад горит в промзоне в Ленобласти на площади около 2 тыс. кв. метров

В ликвидации возгорания задействованы около 50 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в промзоне в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области рядом с административной границей Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огнем охвачено складское помещение на площади около 2 тыс. кв. метров.

"Установлено, что происходит горение изнутри кирпичного складского здания на площади около 2 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информация о возгорании в МЧС поступила около 23:15 мск в субботу. Пожару присвоен второй ранг сложности, его тушением занимаются около 50 человек, задействовано 17 единиц спецтехники.

В ведомстве отметили, что пожар не представляет угрозы для жилых зданий. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.

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