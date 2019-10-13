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Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что 9 из 12 членов экипажа в настоящее время числятся пропавшими. Береговая охрана Японии и местные экстренные службы ведут поиск остальных членов экипажа.

По последним данным, по крайней мере восемь человек погибли, 24 числятся пропавшими и еще более 100 получили травмы различной степени тяжести из-за удара стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение линий поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресения.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в префектуре Нагано, где разлив реки Синано вызвал затопление обширных территорий. В настоящее время местные экстренные службы при поддержке отрядов Сил самообороны страны проводят спасательные работы. Токио в целом смог избежать серьезного ущерба от удара стихии, который ограничился поломанными деревьями и подтоплением в районе Сэтагая, где накануне произошел разлив реки Тамагава. В настоящее время ситуация там нормализовалась.

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