Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Тайфун "Хагибис"

Силы самообороны направлены еще в один район Японии для ликвидации последствий тайфуна

В префектуре Сайтама произошел разлив одной из местных рек, который вызвал масштабные наводнения

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Подразделения Сил самообороны Японии были в воскресенье направлены в соседнюю с Токио префектуру Сайтама для помощи местным экстренным службам в спасении людей и ликвидации последствий тайфуна "Хагибис". Об этом сообщило японское общественное телевидение.

В префектуре Сайтама произошел разлив одной из местных рек, который вызвал масштабные наводнения. Японским солдатам предстоит спасти оказавшихся в ловушке в собственных домах местных жителей. С раннего утра воскресенья подразделения Сил самообороны проводят аналогичные спасательные операции в префектуре Нагано, где разлив реки привел к затоплению 12 га часто застроенных жилыми домами территорий.

По последним данным, по крайней мере 14 человек погибли, 13 числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести в результате удара тайфуна "Хагибис". Местные экстренные службы предупреждают, что эти цифры с высокой долей вероятности будут расти по ходу проведения поисково-спасательных операций в различных регионах страны.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение по многим направлениям, включая многие линии поездов в Токио, по-прежнему приостановлено. Местные власти обещают возобновить транспортное сообщение в течение воскресенья.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
Реклама на ТАСС
Тайфун "Хагибис"
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек
Еще 13 человек числятся пропавшими без вести
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС