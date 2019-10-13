Силы самообороны направлены еще в один район Японии для ликвидации последствий тайфуна

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Подразделения Сил самообороны Японии были в воскресенье направлены в соседнюю с Токио префектуру Сайтама для помощи местным экстренным службам в спасении людей и ликвидации последствий тайфуна "Хагибис". Об этом сообщило японское общественное телевидение.

В префектуре Сайтама произошел разлив одной из местных рек, который вызвал масштабные наводнения. Японским солдатам предстоит спасти оказавшихся в ловушке в собственных домах местных жителей. С раннего утра воскресенья подразделения Сил самообороны проводят аналогичные спасательные операции в префектуре Нагано, где разлив реки привел к затоплению 12 га часто застроенных жилыми домами территорий.

По последним данным, по крайней мере 14 человек погибли, 13 числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести в результате удара тайфуна "Хагибис". Местные экстренные службы предупреждают, что эти цифры с высокой долей вероятности будут расти по ходу проведения поисково-спасательных операций в различных регионах страны.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение по многим направлениям, включая многие линии поездов в Токио, по-прежнему приостановлено. Местные власти обещают возобновить транспортное сообщение в течение воскресенья.