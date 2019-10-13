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Тайфун "Хагибис"

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек

Еще 13 человек числятся пропавшими без вести
Описание
© EPA-EFE/JIJI PRESS

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло 18 человек. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

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Отмечается, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести. В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна "Хагибис", в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны страны. В частности, подразделения японской армии задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресения.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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Тайфун "Хагибис"
После удара тайфуна "Хагибис" погибли 14 человек
Еще 13 числятся пропавшими без вести
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