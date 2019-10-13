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Тайфун "Хагибис"

СМИ: в Японии пожилая женщина выпала из вертолета в ходе спасательной операции

70-летняя женщина выпала из вертолета, когда тот находился на высоте 40 м

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Пожилая жительница города Иваки (префектура Фукусима) в воскресенье выпала из вертолета спасательных служб, которые проводили ее эвакуацию из пострадавшего от тайфуна "Хагибис" района. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 70-летняя женщина выпала из вертолета, когда тот находился на 40-метровой высоте. Женщина в состоянии "остановки сердца и легких" (так в Японии называют клиническую смерть, которую диагностировать имеют право только медики, но не спасатели) была доставлена в одну из местных больница.

По последним данным число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, достигло 19 человек. Еще по крайней мере 16 числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести. В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна "Хагибис", в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения сил самообороны страны. В частности, подразделения японской армии задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение, включая движение поездов в Токио, по-прежнему ограничено. Местные власти обещают нормализовать ситуацию в течение воскресения.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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Тайфун "Хагибис"
СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 19
Еще 16 человек числятся пропавшими без вести
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