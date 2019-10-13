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Тайфун "Хагибис"

СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 21

Еще 16 человек числятся пропавшими без вести
Описание
© Kyodo via REUTERS

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, увеличилось до 21 человека. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

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Отмечается, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна "Хагибис", в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны страны. В частности, подразделения японской армии задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена - открыт прием международных рейсов, однако большинство внутренних перелетов было отменено. Ожидается, что полноценная работа воздушных гаваней японской столицы возобновится к понедельнику. Железнодорожное сообщение, включая движение метро и пригородных электричек в Токио, также практически полностью восстановлено. Движение скоростных поездов "синкансэн" по всем направлениям может быть возобновлено уже к понедельнику.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. К настоящему моменту это предупреждение было снято для всех регионов страны. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Японии, информации о пострадавших среди граждан России не поступало.

Теги
ЯпонияТайфун "Хагибис"
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