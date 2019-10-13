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В ГИБДД рассказали про обстоятельства ночного ДТП в подмосковной Кашире

В аварии погибло пять человек, в том числе ребенок

ТАСС, 13 октября. /ТАСС/. Все погибшие в ДТП, которое произошло в ночь на воскресенье на трассе М-6 в подмосковной Кашире, находились в автомобиле Lada Priora. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в ГИБДД.

"Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении машиной Lada Priora, после чего последняя съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП погибли пять пассажиров Lada, включая ребенка, которому на вид 10 лет", - сказали в ведомстве.

Пять человек, находившиеся в иномарке, получили травмы и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на 134-м км трассы М-6 "Каспий" около 00:40 мск столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли пять человек, включая ребенка, и еще пятеро получили травмы. В ликвидации последствий аварии задействовали 36 человек и 13 единиц техники. Движение на этом участке трассы было затруднено.

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