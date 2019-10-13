Уголовное дело возбуждено после ДТП в Кашире

ТАСС, 13 октября. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье на трассе М-6 в Подмосковье, где погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

"Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Кашира по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - сказали в ведомстве.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Погибли все пять человек, находившиеся в отечественном автомобиле, включая 7-летнего ребенка. В иномарке также ехали пять человек, включая двух девочек, они получили различные травмы. В ГИБДД ранее сообщали, что машины столкнулись, следуя в попутном направлении, после чего Lada улетела в кювет.