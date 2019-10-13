Сухогруз потерпел крушение близ Корсики

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Грузовое судно, на котором находилось семь членов экипажа, налетело на скалы у южного побережья Корсики в ночь на воскресенье. Как сообщает морская префектура зоны Средиземноморья, пока никаких признаков разлива топлива нет, однако власти принимают дополнительные меры предосторожности на случай подобной проблемы.

"В воскресенье 13 октября примерно в 3 часа ночи (по местному времени, 04:00 мск) грузовое судно Rhodanus длиной примерно 90 м с семью членами экипажа на борту потерпело крушение на входе в пролив Бонифацио в месте "Кала Лонга", - пояснили в префектуре. По ее данным, судно отклонилось от курса и, несмотря на многократные предупреждения корсиканских и итальянских морских служб, на протяжении 50 минут шло в сторону берега. После столкновения со скалами, груженое рулонами стали судно не затонуло, но опустилось на дно.

"Пока никаких признаков загрязнения не замечено. Тем не менее в целях предосторожности были задействованы средства борьбы с загрязнением, спасательный буксир и специализирующееся на очистке вод судно, также запрошена помощь у итальянской стороны", - гласит заявление. В то же время морская префектура установила запрет на навигацию в радиусе 1 км от места крушения.

Сотрудники жандармерии поднялись на борт судна, им предстоит выяснить причины крушения. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал в результате происшествия. Сейчас местные власти вместе с итальянскими коллегами следят местом крушения, куда был также направлен самолет Falcon 50.