Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сухогруз потерпел крушение близ Корсики

Пока никаких признаков разлива топлива нет, однако власти принимают дополнительные меры предосторожности на случай подобной проблемы

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Грузовое судно, на котором находилось семь членов экипажа, налетело на скалы у южного побережья Корсики в ночь на воскресенье. Как сообщает морская префектура зоны Средиземноморья, пока никаких признаков разлива топлива нет, однако власти принимают дополнительные меры предосторожности на случай подобной проблемы.

"В воскресенье 13 октября примерно в 3 часа ночи (по местному времени, 04:00 мск) грузовое судно Rhodanus длиной примерно 90 м с семью членами экипажа на борту потерпело крушение на входе в пролив Бонифацио в месте "Кала Лонга", - пояснили в префектуре. По ее данным, судно отклонилось от курса и, несмотря на многократные предупреждения корсиканских и итальянских морских служб, на протяжении 50 минут шло в сторону берега. После столкновения со скалами, груженое рулонами стали судно не затонуло, но опустилось на дно.

"Пока никаких признаков загрязнения не замечено. Тем не менее в целях предосторожности были задействованы средства борьбы с загрязнением, спасательный буксир и специализирующееся на очистке вод судно, также запрошена помощь у итальянской стороны", - гласит заявление. В то же время морская префектура установила запрет на навигацию в радиусе 1 км от места крушения.

Сотрудники жандармерии поднялись на борт судна, им предстоит выяснить причины крушения. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал в результате происшествия. Сейчас местные власти вместе с итальянскими коллегами следят местом крушения, куда был также направлен самолет Falcon 50.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Пятеро пострадавших в ДТП в Кашире находятся в тяжелом состоянии
Среди них - двое детей, которые находятся в отделении реанимации Ступинской больницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС