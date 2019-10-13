Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пятеро пострадавших в ДТП в Кашире находятся в тяжелом состоянии

Среди них - двое детей, которые находятся в отделении реанимации Ступинской больницы

ТАСС, 13 октября. Пять человек, пострадавшие в ДТП в ночь на воскресенье в Кашире, находятся в тяжелом состоянии, из них двое детей - в крайне тяжелом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

"В результате ДТП в Кашире пострадали 10 человек. Погибли 5 человек, еще пятеро доставлены в Ступинскую больницу. Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжелое, двое детей в крайне тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации больницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье на трассе М-6 в Подмосковье, где погибли пять человек. Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до семи лет.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Погибли все пять человек, находившиеся в отечественном автомобиле, включая 7-летнего ребенка. В иномарке также ехали пять человек, включая двух девочек, они получили различные травмы. В ГИБДД ранее сообщали, что машины столкнулись, следуя в попутном направлении, после чего Lada улетела в кювет.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СМИ: число жертв взрыва в ресторане в Китае возросло до девяти
Еще 10 человек получили ранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС