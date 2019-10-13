Пятеро пострадавших в ДТП в Кашире находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 13 октября. Пять человек, пострадавшие в ДТП в ночь на воскресенье в Кашире, находятся в тяжелом состоянии, из них двое детей - в крайне тяжелом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

"В результате ДТП в Кашире пострадали 10 человек. Погибли 5 человек, еще пятеро доставлены в Ступинскую больницу. Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжелое, двое детей в крайне тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации больницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье на трассе М-6 в Подмосковье, где погибли пять человек. Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до семи лет.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Погибли все пять человек, находившиеся в отечественном автомобиле, включая 7-летнего ребенка. В иномарке также ехали пять человек, включая двух девочек, они получили различные травмы. В ГИБДД ранее сообщали, что машины столкнулись, следуя в попутном направлении, после чего Lada улетела в кювет.