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Полиция Самары разыскивает пропавших неделю назад женщину с ребенком

К поиску подключились также волонтеры отряда "Лиза Алерт"

ТАСС, 13 октября. Самарские полицейские разыскивают жительницу города и ее ребенка, о местонахождении которых ничего не известно с 7 октября. Об этом в воскресенье рассказали ТАСС в управлении МВД по региону.

"Самарскими полицейскими разыскивается жительница областного центра и ее несовешеннолетний ребенок. Их местонахождение неизвестно с 7 октября. Сотрудники полиции устанавливают круг знакомых женщины и места ее возможного пребывания", - сообщила собеседница агентства.

Поиском занимаются также волонтеры отряда "Лиза Алерт". По данным, указанным в ориентировке, пропавшему ребенку два года.

Теги
РоссияСамарская область
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