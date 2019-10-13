Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: более 10 человек погибли при авианалете ВВС Турции близ сирийского города Рас-эль-Айн

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, среди пассажиров были иностранные журналисты

ТАСС, 13 октября. Более 10 гражданских лиц погибли при налете турецких военных самолетов на автобус близ сирийского города Рас-эль-Айн. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По имеющейся информации, "11 человек погибли и несколько десятков получили ранения в результате бомбардировки автобуса, передвигавшегося от сирийского приграничного города Камышлы к городу Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии". Указывается, что среди пассажиров находились журналисты, представляющие иностранные средства массовой информации.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
В ДТП в Пермском крае погибли женщина и двухлетний ребенок
Еще трех человек доставили в больницу с травмами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС