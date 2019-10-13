СМИ: более 10 человек погибли при авианалете ВВС Турции близ сирийского города Рас-эль-Айн

ТАСС, 13 октября. Более 10 гражданских лиц погибли при налете турецких военных самолетов на автобус близ сирийского города Рас-эль-Айн. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

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По имеющейся информации, "11 человек погибли и несколько десятков получили ранения в результате бомбардировки автобуса, передвигавшегося от сирийского приграничного города Камышлы к городу Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии". Указывается, что среди пассажиров находились журналисты, представляющие иностранные средства массовой информации.