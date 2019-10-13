В ДТП в Пермском крае погибли женщина и двухлетний ребенок

ТАСС, 13 октября. Автомобили Citroen и Nissan столкнулись на трассе в Пермском крае, в результате ДТП погибли женщина и двухлетний ребенок, еще три человека госпитализированы с травмами, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло около 15:00 мск на 57 км автодороги Пермь - Березники. По данным ГУ МВД по региону, женщина-водитель Citroen выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Nissan.

"В результате ДТП погибли двухлетний ребенок и женщина. Госпитализированы водитель и пассажирка [автомобиля] Nissan и водитель [автомобиля] Citroen", - сказала собеседница агентства. В связи с произошедшим проводится проверка.