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Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Еще три человека пострадали, среди них двое детей

ТАСС, 13 октября. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Ростовской области, в нем погибли четыре человека, включая ребенка, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:30 мск поступило сообщение о том, что в поселке Целина на объездной автодороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: Lada Priora и ВАЗ-2106. Четыре человека погибли, включая ребенка. Трое пострадали", - сказали в ведомстве.

Все пострадавшие были госпитализированы, среди них двое детей. Последствия ДТП ликвидируют 27 человек и 10 единиц техники. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Те же данные о пострадавших и жертвах аварии назвали ТАСС и в ГУ МВД России по Ростовской области.

Теги
РоссияРостовская область
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