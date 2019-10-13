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В посольстве РФ в ДР Конго подчеркнули, что в разбившемся Ан-72 было только два россиянина

Это Владимир Садовничий и Виталий Шумков

ПРЕТОРИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Только два гражданина России находились в потерпевшем крушение в Демократической Республике Конго (ДРК) военно-транспортном самолете Ан-72. Их имена официально опубликованы, других россиян в нем не было. Об этом сообщила в воскресенье корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в ДРК Наталья Кононова.

"Я подтверждаю тот факт, что в самолете Ан-72 находились два гражданина РФ Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было", - подчеркнула она.

Пресс-атташе посольства РФ в ДРК заметила, что "даже никаких слухов в ДР Конго вообще не было о том, что в потерпевшем катастрофу в минувшую пятницу самолете могли быть еще какие-то граждане России".

Ан-72 вылетел в пятницу утром из города Гома на востоке ДРК и направлялся в Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК.

Поисково-спастельные работы все еще продолжаются в районе падения самолета. Никто из летевших на нем еще не найден.

Теги
РоссияКонго (ДРК)
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