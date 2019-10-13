В ДТП на Кубани погибли два человека

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Два человека погибли при столкновении двух автомобилей под Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в региональном главке МВД.

По данным ведомства, водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia. Инцидент произошел на дороге между Славянском-на-Кубани и Крымском около 15:50 мск.

"В результате аварии на месте от полученных травм погиб водитель Toyota и его пассажир (женщина) 1982 года рождения. В районную больницу с травмами различной степени тяжести, а также для проведения обследования доставлены водитель Kia и три его пассажира - женщина 1989 года рождения, девочка 2011 года рождения и мальчик 2015 года рождения", - говорится в сообщении.