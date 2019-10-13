В Чикаго мужчина застрелил своих соседей

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Мужчина застрелил четырех человек в их квартире в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на городскую полицию.

По ее данным, преступление было совершено в ночь на воскресенье. 67-летний мужчина открыл огонь по четырем лицам, ужинавшим в своей квартире. Затем нападавший поднялся по лестнице и тяжело ранил женщину. Она была доставлена в больницу и находится в критическом состоянии.

"Когда он зашел в соседнюю квартиру, там находились четыре человека, которые сидели за столом и ели. Он открыл огонь и застрелил их по причинам, которые нам не известны", - приводит телекомпания слова заместителя главного инспектора городской полиции Энтони Рикко.

Стрелявший задержан. По предварительной информации, он был знаком со своими жертвами. Мотивы преступления устанавливаются.