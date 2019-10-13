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ДТП на переезде в Ленинградской области привело к временному сбою в движении поездов

Из-за аварии задержались пять электричек, курсирующих между Петербургом и городом Луга, а также поезд "Ласточка" из Петербурга в Псков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных электропоездов произошел на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Ленинградской области из-за столкновения в воскресенье вечером на переезде легковушки и грузовика. В настоящее время движение поездов восстановлено, сообщили журналистам в пресс-службе ОЖД.

"На железнодорожном переезде перегона Сиверская - Гатчина Варшавская Октябрьской железной дороги произошло столкновение грузового и легкового автомобилей", - говорится в сообщении.

Комментарием ГИБДД о состоянии пассажиров автомобилей после аварии ТАСС пока не располагает.

Из-за ДТП были задержаны пять электричек, курсирующих между Петербургом и городом Луга Ленинградской области, а также поезд "Ласточка" из Петербурга в Псков. Время задержки составило от 20 минут до 1 часа 10 минут.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПсковская область
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