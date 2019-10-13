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Стрельба в США

Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде

Стрелка до сих пор не обнаружили

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице городской полиции в Twitter.

"Согласно новой поступившей информации, стрелок не обнаружен. К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей", - говорится в сообщении органов правопорядка.

По их данным, в разыскных мероприятиях в ТЦ участвуют отряды полицейского спецназа. Покупателям, не успевшим покинуть здание торгового центра, рекомендовано найти себе надежное укрытие и ждать прихода сотрудников правоохранительных органов. Они не раскрывают обстоятельства происшедшего.

Случаи массовой расправы с применением огнестрельного оружия стали частым явлением в США в последние годы. В субботу неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив по меньшей мере двух человек. В тот же день в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин четверо человек были застрелены, еще трое - двое мужчин и одна женщина - получили ранения.

Теги
СШАСтрельба в США
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