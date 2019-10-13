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В ГИБДД назвали виновника ДТП на железнодорожном переезде под Петербургом

Им стал водитель в состоянии алкогольного опьянения, совершивший наезд на другие транспортные средства, стоящие перед железнодорожным переездом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Пьяный водитель стал виновником ДТП на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленинградской области, которое вызвало в воскресенье вечером задержки в движении поездов. В результате инцидента пострадала женщина, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель - мужчина 1990 года рождения - в состоянии алкогольного опьянения, управляя машиной Audi (каршеринг), совершил наезд на стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства Nissan, Renault и [грузовик] Scania с полуприцепом", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, пострадала пассажирка Audi, она получила травмы средней степени тяжести.

Ранее в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщали, что из-за ДТП на переезде задерживались пять электричек между Петербургом и Лугой, а также поезд, шедший из Петербурга в Псков.

Теги
РоссияЛенинградская область
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