В ГИБДД назвали виновника ДТП на железнодорожном переезде под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Пьяный водитель стал виновником ДТП на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленинградской области, которое вызвало в воскресенье вечером задержки в движении поездов. В результате инцидента пострадала женщина, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель - мужчина 1990 года рождения - в состоянии алкогольного опьянения, управляя машиной Audi (каршеринг), совершил наезд на стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства Nissan, Renault и [грузовик] Scania с полуприцепом", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, пострадала пассажирка Audi, она получила травмы средней степени тяжести.

Ранее в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщали, что из-за ДТП на переезде задерживались пять электричек между Петербургом и Лугой, а также поезд, шедший из Петербурга в Псков.