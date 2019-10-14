Осквернивших Вечный огонь жителей Приморья арестовали на 10 суток

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Жители Приморья, засыпавшие землей Вечный огонь в Уссурийске, арестованы на десять суток за то, что в тот же день они повредили декоративные фигуры в сквере. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В минувшую пятницу полиция сообщила о задержании двух молодых людей, засыпавших Вечный огонь на площади Победы. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело о вандализме. Они рассказали, что были пьяны.

"В ходе разбирательства выяснилось, что в этот же день подозреваемые во время фотографирования в сквере на улице Ленина повредили декоративные топиарные фигуры [имеются в виду фигуры из деревьев и кустарников]. За хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, суд назначил правонарушителям десять суток административного ареста", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Памятник воинам-уссурийцам, павшим в сражениях Вечной Отечественной войны, был установлен в мае 1977 года. На фронт в годы войны отправились более 10 тыс. горожан, из них около 3 тыс. не вернулись домой.