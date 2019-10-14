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Дело экс-губернатора Дубровского

Адвокат просит объединить дело Дубровского с другими делами о хищениях в Челябинске

По его данным, с 2003 года из бюджета региона могло быть похищено и выведено за рубеж не менее 50 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Адвокат Игорь Трунов направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке ходатайство об объединении всех уголовных дел о хищениях при строительстве дорог в Челябинской области, по одному из которых проходит бывший глава региона Борис Дубровский, в одно производство. Об этом сообщил ТАСС сам адвокат, представляющий интересы другого экс-губернатора Михаила Юревича, который также фигурирует в делах о хищениях при дорожном строительстве.

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Ранее Трунов заявил, что в отношении Дубровского возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, причем следствие оценивает ущерб более чем в 20 млрд рублей.

"Мы направляем ходатайство генеральному прокурору РФ об объединении всех уголовных дел о хищении бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство Челябинской области, и других преступлениях" - сказал Трунов. По его словам, начиная с 2003 года из бюджета региона могло быть похищено и выведено за рубеж не менее 50 млрд рублей.

Как рассказал адвокат, в деле Дубровского, которым, по его сведениям, занимается Следственный департамент МВД России, фигурируют основатель и бывший гендиректор "Нерудной компании "Бердяуш" Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина. При этом, отметил собеседник агентства, им вменяется не только мошенничество в особо крупном размере, но и организация и участие в преступном сообществе, а само дело против них было возбуждено в июне 2019 года. "Как следует из материалов дела, они определили механизм и характер действий каждого, разработали схемы преступлений, обналичивали деньги либо по подложным документам выводили за рубеж", - заявил Трунов.

Кроме того, по его данным, дела о хищениях в дорожном строительстве в Челябинской области также расследуют региональное управление Следственного комитета и четвертое Главное следственное управление СК, расположенное в Екатеринбурге. В этих делах фигурирует Юревич, чьи интересы представляет Трунов. Всего же расследуется уже четыре уголовных дела по хищениям в дорожной сфере Челябинской области.

Трунов полагает, что все эти дела взаимосвязаны, а для хищений было создано целое преступное сообщество, которое действовало с 2003 по 2019 годs не только в Челябинской области, но и в других регионах России, включая Москву. Согласно его информации, еще в апреле 2006 года УФСБ по Челябинской области подготовило документ о передаче Вильшенко взяток за распределение государственных заказов подконтрольным ему фирмам и последующем хищении бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство региона. При этом возбуждение дела против Юревича Трунов связывает с попыткой "скрыть деятельность преступной группы и переложить на него (Юревича) вину за преступления иных лиц, в том числе преступного сообщества, которое продолжило свою деятельность при губернаторе Дубровском".

О Дубровском

Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку. С 2011 по 2014 год Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.

Теги
РоссияДело экс-губернатора Дубровского
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