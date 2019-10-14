СМИ: в Китае обрушилось здание банка

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Два строителя оказались под завалами в понедельник утром в результате обрушения ремонтируемого здания, принадлежащего филиалу Аграрного коммерческого банка Китая в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, ЧП произошло в 06:00 по местному времени (01:00 мск) на территории зоны экономического развития города Байчэн.

Спасатели уже извлекли из-под обломков четырех человек. Все они отправлены в ближайшие больницы. Поиски еще двух строителей продолжаются, ведется следствие.