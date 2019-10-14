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Источник: обвиняемый в серии изнасилований в Томской области работал в МВД

По версии следствия, 60-летний мужчина 15 лет насиловал женщин и подростков в городе Стрежевом

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в серии изнасилований, совершенных на протяжении 15 лет, с 2004 по 2017 годы, в городе Стрежевом в Томской области, работал в милиции. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"С 1979 по 1990-е годы он работал в уголовном розыске (милиции Стрежевого), то есть до начала совершения преступлений. К моменту задержания работал в компании "Томскнефть" (основное нефтедобывающее предприятие региона)", - сказал собеседник агентства.

60-летний мужчина был задержан сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками полиции и УФСБ по Томской области. По версии следствия, 15 лет он насиловал женщин и подростков в Стрежевом. Установить личность обвиняемого позволила ДНК-экспертиза и показания одной из пострадавших. Задержанному предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Следствие ходатайствует о его аресте.

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РоссияТомская область
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