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Обновлено 

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

В результате происшествия погибли два человека

УЛАН-УДЭ, 14 октября. Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Минздраве Бурятии.

"Мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла в приемном покое", - сообщили в пресс-службе министерства.

Водитель легковушки доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

По данным МВД Бурятии, авария произошла на ул. Терешковой около 12:20 по местному времени (07:20 мск). "Водитель 1988 года рождения, управляя автомашиной Lifan, двигаясь по ул. Терешковой, совершил наезд на остановку общественного транспорта "Республиканская больница", - сообщили в МВД республики. Погибшие в результате ДТП находились на автобусной остановке.

"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе республиканского МВД.

Теги
РоссияБурятия
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