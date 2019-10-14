В Волгограде глава благотворительной организации осужден за неуплату 28 млн рублей налогов

ВОЛГОГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил в понедельник директора благотворительной организации инвалидов Игоря Башкатова к трем годам и семи месяцам заключения за неуплату 28 млн рублей налогов. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

"Руководитель Волгоградской городской общественной организации инвалидов "Луч надежды" Башкатов признан виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"). Суд приговорил его к трем годам и семи месяцам лишения свободы, Башкатов взят под стражу в зале суда",- сказала Черединина.

Как установил суд, Башкатов в течение 2014-2016 годов предоставлял в налоговые органы фиктивные декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га на севере Волгограда для организации досуга инвалидов. По документам на земельном участке для инвалидов якобы проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и другие. Это позволило общественной организации получить предусмотренную налоговым законодательством льготу по уплате земельного налога в сумме свыше 28 млн 300 тыс. рублей.

Вместе с тем земельный участок использовался общественной организацией не для осуществления уставной деятельности, а для размещения платной стоянки автотранспорта и прочих коммерческих объектов. Таким образом, общественная организация фактически вела предпринимательскую деятельность, льготы по земельному налогу были получены незаконно.

Свою вину Башкатов не признал и просил его оправдать. В рамках уголовного дела было арестовано имущество на сумму свыше 25,5 млн рублей.