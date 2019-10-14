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На севере Москвы электричка сбила двух мужчин

Информация о состоянии пострадавших не поступала

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Электричка сбила двух мужчин в районе железнодорожной станции Беговая Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Электропоезд совершил наезд на двух мужчин, которые переходили пути в непредназначенном для этого месте", - сказали в ведомстве.

На место происшествия выехала оперативная группа транспортной полиции. "Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности пострадавших", - добавили в управлении.

Информация о состоянии пострадавших пока не поступала.

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