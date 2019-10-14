СК возбудил дело после убийства сотрудника кафе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после конфликта в одном из кафе в Ленинградской области, в результате которого убили работника заведения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 26-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, конфликт в кафе "Гызыл Гая" в городе Кировске произошел ночью 13 октября. Неизвестный ранил ножом мужчину, после чего тот умер от полученных травм. Подозреваемый в совершении преступления скрылся. Ведется его розыск.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, погибший в ту ночь работал в кафе.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия сообщили, что убитый был диджеем и получил удар ножом за то, что посетителю кафе не понравилась музыка.