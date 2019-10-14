В Петербурге задержанный порезал себя в отделе полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный за административное правонарушение, госпитализирован с резаной раной из отдела полиции в Санкт-Петербурге. Проводится проверка. Об этом в понедельник сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту проводится проверка", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, задержанный был доставлен в отдел полиции Колпинского района города в воскресенье. Пока он находился в отделе, он сам нанес себе резаную рану. В результате мужчина получил травму предплечья и ему понадобилась помощь медиков.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.