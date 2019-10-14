В Костромской области стена заброшенного здания обрушилась на детей

КОСТРОМА, 14 октября. /ТАСС/. Стена заброшенной постройки в Вохомском районе Костромской области обрушилась на троих мальчиков, один ребенок погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области в понедельник.

"Следственными органами СК РФ по Костромской области проводится доследственная проверка по факту гибели и травмирования 8-летних мальчиков в результате обрушения стены заброшенной постройки возле поселка Талица Вохомского района. Один ребенок погиб на месте, второй госпитализирован с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 октября, трое мальчиков гуляли без присмотра взрослых возле поселка Талица. Дети искали металл, раскапывая землю ломом возле заброшенного здания. В этот момент стена постройки обрушилась.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, запрошен характеризующий материал на семьи, следователи уточняют обстоятельства случившегося.